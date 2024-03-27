Латвія продасть колишній "Будинок Москви" у Ризі і віддасть гроші Україні

Латвійський уряд вирішив, що робити з колишнім "Будинком Москви" у Ризі, який раніше належав адміністрації столиці РФ. Будівлю та земельну ділянку передадуть міністерству фінансів, після чого буде організовано аукціон.

Як пише латвійське видання LSM, кошти від продажу нерухомості планується передати на допомогу Україні, для чого Сейм внесе правки у відповідні закони. Нашій державі передадуть усю суму за винятком адміністративних витрат. Вартість будинку оцінюють майже у 2,5 мільйони євро, а землі під ним - у понад пів мільйона.

У звіті, що було надано на розгляд уряду, зазначається, що знайти покупця на колишній "Будинок Москви" може бути складно. Тож не виключено, що цьогоріч угода так і не відбудеться.