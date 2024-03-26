На Харківщині знайшли останки трьох людей, які підірвалися на міні під час окупації

Чоловік з дружиною та сином їхали в автівці та підірвалися на вибуховому пристрої під час окупації у 2022 році.

Поліція Харківської області під час розмінування території виявила в Чугуївському районі останки трьох тіл між селами Граковим та Мосьпановим.

Про це повідомила поліція Харківської області.

За попередньої інформацією, чоловік з дружиною та сином їхали в автівці та підірвалися на вибуховому пристрої під час окупації у 2022 році.

Правоохоронці додають, люди від отриманих травм загинули.

Фото: поліція Харківської області

Для встановлення осіб загиблих та причин їхньої смерті призначена судово-медична експертиза. У родича загиблих відібрано зразки ДНК.

Фото: поліція Харківської області

Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ. Винуватцям загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі чи довічне ув’язнення.