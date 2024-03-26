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Російська армія обстріляла санаторій у Нікопольському районі

Ворог бив з важкої артилерії.

Російська армія обстріляла санаторій у Нікопольському районі
Фото: Сергій Лисак

Російська армія впродовж дня завдавала ударів з важкої артилерії по Нікопольському району на Дніпропетровщині. Пошкоджені приватні будинки, санаторій та лінії електропередач.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Від ранку майже півтора десятки ворожих атак. Агресор застосовував важку артилерію і БпЛА. Потерпали Нікополь, Марганецька, Мирівська громади", — пише Лисак. 

Руйнувань зазнали 10 приватних будинків, господарська споруда, приватне підприємство, санаторій і декілька ліній електропередач.

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