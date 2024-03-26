САП завершила досудове розслідування у справі хабарництва, де фігурують ексмер Сум і посадовець адміністрації

Детективи НАБУ за дорученням прокурора відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

Обом інкримінують одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі - 2 130 000 гривень.

Про це повідомляє пресслужба САП .

Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила досудове розслідування у справі, що стосується колишніх міського голови Сум і директора департаменту інфраструктури Сумської області.

Затримання колишнього міського голови Сум у жовтні 2023 року

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies