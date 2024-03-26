САП завершила досудове розслідування у справі хабарництва, де фігурують ексмер Сум і посадовець адміністрації

Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила досудове розслідування у справі, що стосується колишніх міського голови Сум і директора департаменту інфраструктури Сумської області.
Про це повідомляє пресслужба САП.
Обом інкримінують одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі - 2 130 000 гривень.
Детективи НАБУ за дорученням прокурора відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.
- За даними САП, обоє колишніх посадовців вимагали хабар за вирішення питання про встановлення виконавчим комітетом Сумської міської ради для юридичної особи нового економічно обґрунтованого тарифу на поводження з побутовими відходами. Також підозрювані обіцяли не створювати штучні перешкоди у здійсненні господарської діяльності підприємством.
- Упродовж листопада 2022 – жовтня 2023 року слідство задокументувало одержання 2,1 млн грн хабара.
- Зловмисників викрили торік у жовтні, коли вони отримували третій "транш". Експосадовцям загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.