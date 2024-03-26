Україна приєдналася до міжнародної платформи, яка протидіє порушенням прав інтелектуальної власності в інтернеті

Через платформу WIPO Alert країни-учасники можуть обмінюватися інформацією про потенційні порушення прав інтелектуальної власності у міжнародному масштабі.

Україна приєдналась до низки держав, які будуть наповнювати платформу WIPO ALERT для протидії роботі вебсайтів, на яких порушуються права інтелектуальної власності, повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Мінекономіки 21 березня ухвалило наказ про затвердження порядку формування та ведення національного переліку вебсайтів, що викликають занепокоєння щодо дотримання прав інтелектуальної власності.

Зазначається, що завдяки взаємодії Мінекономіки з WIPO через платформу обміну даними WIPO Alert країни-учасники можуть обмінюватися інформацією про потенційні порушення прав інтелектуальної власності у міжнародному масштабі.

Відтепер суб’єкти авторського права та/або суміжних прав можуть подавати до ІР офісу звернення про включення вебсайту, який викликає занепокоєння щодо дотримання прав інтелектуальної власності, до національного переліку таких вебсайтів.

“Попри виклики повномасштабної війни, ми докладаємо максимум зусиль для захисту авторського права та суміжних прав в мережі Інтернет для українських та іноземних суб’єктів прав інтелектуальної власності. Україна стала однією з перших країн світу, яка комплексно запроваджує відповідний механізм на основі захищеної онлайн-платформи, на яку уповноважені держави – члени Всесвітньої організації інтелектуальної власності можуть завантажувати інформацію про вебсайти та додатки, що порушують авторське право з точки зору національних норм. Це також впевнений крок на шляху до європейської інтеграції України”, – зазначила перший віцепрем’єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко.

Зазначається, що Україна – п’ятнадцята країна, що приєдналась до ініціативи WIPO. Це є важливим кроком на шляху до створення більш захищеного цифрового простору в Україні, що сприятиме не лише захисту прав інтелектуальної власності, але й подальшому розвитку національної економіки.

“Пріоритетним завданням Мінекономіки є забезпечення прозорих умов ведення діяльності у сферах, економічно пов’язаних з розповсюдженням контенту на різних платформах в мережі Інтернет, зменшенню випадків недобросовісної або непрозорої конкуренції. Що своєю чергою сприяє збільшенню економічної ефективності діяльності легальних учасників у відповідних сферах, удосконаленню нормативно-правового регулювання у сфері інтелектуальної власності, а також підвищенню національних стандартів охорони авторських та суміжних прав в Україні та на міжнародному рівні”, – зауважив заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів.

WIPO ALERT Database – це адміністрована World Intellectual Property Organization захищена онлайн платформа, на яку Уповноважені учасники держави-членів ВОІВ можуть завантажувати списки з детальною інформацією про вебсайти (а також мобільні додатки), які обґрунтовано підозрюються в порушенні прав інтелектуальної власності.

У Євросоюзі у лютому вступили у силу нові правила для онлайн-платформ. Акт про цифрові послуги містить низку вимог до онлайн-платформ, які спрямовані на захист споживачів.