Ворог за допомогою обстрілів намагається дестабілізувати ситуацію в Україні, — речник Повітряних сил

Росіяйська армія зменшила інтервали між ракетними обстрілами по Україні, щоб знайти слабкі місця в протиповітряній обороні України.

Росія намагається дестабілізувати обстановку в Україні і знайти слабкі місця в протиповітряній обороні.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш повідомив в ефірі телемарафону, пише "Дзеркало тижня".

"Обстріли відбуваються постійно. Ворог останнім часом акцентував свою увагу і намагається атакувати досить потужно наші інфраструктурні об'єкти. Це пов'язано з різними факторами, чинниками", — наголосив речник.

Євлаш підкреслив, що основна мета ворога — дестабілізувати обстановку всередині країни, змусити Україну до нестандартних дій.

За словами речника, українські військові продовжують моніторити, виявляти ракети та інші засоби росіян і завдавати по них вогневого ураження.