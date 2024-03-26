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Ворог за допомогою обстрілів намагається дестабілізувати ситуацію в Україні, — речник Повітряних сил

Росіяйська армія зменшила інтервали між ракетними обстрілами по Україні, щоб знайти слабкі місця в протиповітряній обороні України.

Ворог за допомогою обстрілів намагається дестабілізувати ситуацію в Україні, — речник Повітряних сил
керівник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш
Фото: скриншот відео

Росія намагається дестабілізувати обстановку в Україні і знайти слабкі місця в протиповітряній обороні.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш повідомив в ефірі телемарафону, пише "Дзеркало тижня".

"Обстріли відбуваються постійно. Ворог останнім часом акцентував свою увагу і намагається атакувати досить потужно наші інфраструктурні об'єкти. Це пов'язано з різними факторами, чинниками", — наголосив речник.

Євлаш підкреслив, що основна мета ворога — дестабілізувати обстановку всередині країни, змусити Україну до нестандартних дій.

За словами речника, українські військові продовжують моніторити, виявляти ракети та інші засоби росіян і завдавати по них вогневого ураження.

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