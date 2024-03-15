В Африці стався масовий збій в роботі інтернету

Відсутність доступу до мережі знову пояснили пошкодженням морських кабелів.

Одразу кілька африканських країн, здебільшого в південній, центральній та західній частині континенту, повідомили про проблеми з доступом до інтернету.

Як пише BBC, про падіння трафіку відомо в Південній Африці, Нігерії, Кот-д'Івуарі, Ліберії, Гані та Буркіна-Фасо. У деяких державах покриття мережі впало до показника у 4%.

Південноафриканський провайдер Vodacom пояснив інцидент пошкодженнями підводних кабелів. Зокрема йдеться про кабельну трасу біля узбережжя Кот-д'Івуара, яка тягнеться з Європи.

Проблеми вплинули не лише на можливість громадян відкривати веб-сторінки та заходити до соціальних мереж, але й на роботу банківських переказів.