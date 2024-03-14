Rheinmetall побудує чотири заводи з виготовлення боєприпасів в Україні, — The Guardian

Німецький оборонний концерн Rheinmetall заявив, що планує збудувати щонайменше чотири заводи в Україні, оскільки планує досягти рекордних 10 мільярдів євро продажів цього року, пише The Guardian з посиланням на AFP.

Компанія заявила, що заводи в Україні, яка страждає від нестачі боєприпасів, будуть виробляти снаряди, військову техніку, порох та зенітні установки.

"Зараз Україна є для нас важливим партнером, де ми бачимо потенціал у розмірі 2-3 мільярдів євро продажів на рік", — заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер.

Компанія повідомила про рекордні продажі в 7,2 мільярда євро минулого року, і прагне перевищити 10 мільярдів євро в 2024 році.

Rheinmetall вже має в Україні спільне підприємство з ремонту військової техніки.

Компанія заявила, що планує нарощувати виробництво артилерійських снарядів, оскільки європейські союзники України намагаються збільшити виробництво, щоб забезпечити Києву більше боєприпасів.