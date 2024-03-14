Ізраїль анонсував "гуманітарні острови" для палестинців перед наступом на Рафах

Однак є багато питань до того, як виснажені палестинці зможуть туди дістатися та якими саме будуть ці "острови" в понищеній центральній частині Смуги.

Ізраїль планує розмістити палестинських біженців на "гуманітарних островах" посередині смуги Гази перед ймовірним наступом на південний регіон Рафах. Понад 1,4 млн людей переїхали туди через бої в їхніх рідних містах на півночі та в центрі смуги, пише BBC.

Про те, коли цю операцію реалізують, ізраїльські військові не говорять. ООН і США попередили Ізраїль, що масштабний напад на Рафах може мати катастрофічні наслідки.

Ізраїль наполягає, що наступ на РАФАХ є необхідним, бо без цього йому не вдасться повалити ХАМАС.

Поки що неясно, як виглядатимуть "гуманітарні острови" та як саме вони діятимуть. Контр-адмірал ЦАХАЛ Даніель Хагарі сказав журналістам на брифінгу, що ці місця пропонуватимуть біженцям тимчасове житло і допомогу.

Фото: BBC Смуга Гази

Однак є питання щодо того, як це буде можливо в плані логістики. Переміщення понад половини населення Гази з Рафаху до центру Смуги може зайняти час, а це ймовірно, тижні. При цьому більшості людей доведеться йти пішки та ще й нести свої пожитки. Ці люди виснажені голодом і ослаблені, що також не допоможе їх оперативному переміщенню. Та й сама центральна частина Смуги вже значно поруйнована.

Держсекретар США Ентоні Блінкен, коментуючи ініціативу Ізраїлю, сказав, що йому поки не надавали подробиць, але спершу потрібно "побачити план, щоб уберегти цивільних осіб від небезпеки" будь-якої наземної операції в Рафаху та забезпечити їм їжу, притулок і ліки.