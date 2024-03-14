У Росії розбився гелікоптер, мінімум двоє загиблих

Мі-8 впав у Магаданській області, на борту було 20 пасажирів.

У Магаданській області впав гелікоптер Мі-8, повідомляє Суспільне із посиланням на російський "Интерфакс".

На борту було 20 осіб, співробітників місцевої копальні. Щонайменше двоє загинули, якщо вірити неофіційним заявам представників рятувальних служб. Доля інших пасажирів поки не з'ясована.

Ймовірними причинами трощі називають складні погодні умови, помилку екіпажу чи відмову техніки.

Оновлено. Далекосхідна транспортна прокуратура РФ повідомила, що попередня причина аваріїї - несправність двигуна. Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 263 КК РФ (порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що спричинило необережність смерть людини).

Гелікоптер впав об 11:05 за місцевим часом за 75 км від смт. Евенськ Північно-Евенського району.