Мер Парижа проти приїзду росіян на Олімпійські ігри

Мер господаря прийдешніх Олімпійських ігор Парижа Анн Ідальго виступила проти участі спортсменів з Росії та Білорусі у змаганнях.
Як повідомляє Reuters, політикиня хотіла б, щоб Міжнародний олімпійський комітет відсторонив представників країн-агресорів від паризької Олімпіади навіть у "нейтральному" статусі. "Ліпше б вони не приїздили", - заявила Ідальго журналістам.
Свою позицію вона пояснила тим, що "не можна ігнорувати факту агресії проти України, не можна чинити так, ніби Путін не є диктатором, який сьогодні погрожує всій Європі".
Мер також підкреслила, що не можна порівнювати з Росією Ізраїль, і заявила, що ізраїльських спортсменів "з радістю вітатимуть у Парижі".
- Нещодавно із жорсткою критикою російського уряду та його ролі у спорті виступив навіть традиційно схильний до дипломатії президент МОК Томас Бах.