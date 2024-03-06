Російським і білоруським тенісистам дозволили брати участь в Олімпійських і Паралімпійських Іграх в 2024 році

Тенісисти з цих країн зможуть виступати під нейтральним прапором.

Російським і білоруським тенісистам дозволили брати участь в Олімпійських Іграх у Парижі

Російських та білоруських спортсменів-тенісистів допустили до участі в Олімпіаді та Паралімпіаді 2024 року у нейтральному статусі.

Про це повідомила пресслужба Міжнародної федерації тенісу (ITF).

ITF повідомила, що спортсменам дозволять вистпати у індивідуальній і нейтральній якості, якщо вони “відповідають принципам AIN МОК і NPA IPC”.

Нейтральні спортсмени повинні відповідати вимогам відбору та прийнятності, викладеним у застосованих Правилах ITF.

“Рішення ITF узгоджується з більшістю міжнародних федерацій (IF) щодо індивідуальних змагань і спортсменів, які беруть участь в Іграх у Парижі 2024 цього літа. Позиція ITF також відповідає існуючій міжнародній політиці тенісу, яка була прийнята в березні 2022 року”, - наголосили в Міжнародній федерації тенісу.