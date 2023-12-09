Рішення щодо участі України в Олімпійських іграх 2024 року ухвалять після консультацій зі спортсменами і політиками

Нейтральність у часи, коли у Європі триває найкривавіша війна з часів Другої світової і одна нація намагається знищити іншу - означає безвідповідальність та мовчазне потурання вбивцям.

Рішення Виконкому МОК дозволити російським та білоруським спортсменам виступати під “фейковою нейтральністю” - безвідповідальне.

Про це повідомив очільник Мінмолодьспорту Матвій Бідний.

Як він нагадав, днями президент МОК Томас Бах анонсував, що рішення щодо спортсменів з РФ та Білорусі буде ухвалено лише у березні наступного року.

Бідний зазначив, що Україна пояснювала - російські спортсмени мають такі ж паспорти, що й окупанти, які вбивають українців. Тому вони несуть частину відповідальності за смерті українців. У час війни не вдасться ховатися за білим прапором “нейтральності”.

“Нейтральність у часи, коли у Європі триває найкривавіша війна з часів Другої світової і одна нація намагається знищити іншу - означає безвідповідальність та мовчазне потурання вбивцям”, - наголосив Бідний.

Він підкреслив, що єдина держава, яка тричі порушувала олімпійське перемирʼя, намагається провести альтернативу Олімпіаді, погрожує приїхати на Олімпіаду на танках - це Росія.

“Щодо участі України в Олімпійських та Паралімпійських іграх 2024 року: ми ухвалимо рішення пізніше, після того, як проведемо консультації з українською спортивною спільнотою та вищим політичним керівництвом країни”, - підсумував очільник міністерства.

Що передувало цій заяві