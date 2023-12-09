Рішення щодо участі України в Олімпійських іграх 2024 року ухвалять після консультацій зі спортсменами і політиками

Рішення Виконкому МОК дозволити російським та білоруським спортсменам виступати під “фейковою нейтральністю” - безвідповідальне.
Про це повідомив очільник Мінмолодьспорту Матвій Бідний.
Як він нагадав, днями президент МОК Томас Бах анонсував, що рішення щодо спортсменів з РФ та Білорусі буде ухвалено лише у березні наступного року.
Бідний зазначив, що Україна пояснювала - російські спортсмени мають такі ж паспорти, що й окупанти, які вбивають українців. Тому вони несуть частину відповідальності за смерті українців. У час війни не вдасться ховатися за білим прапором “нейтральності”.
“Нейтральність у часи, коли у Європі триває найкривавіша війна з часів Другої світової і одна нація намагається знищити іншу - означає безвідповідальність та мовчазне потурання вбивцям”, - наголосив Бідний.
Він підкреслив, що єдина держава, яка тричі порушувала олімпійське перемирʼя, намагається провести альтернативу Олімпіаді, погрожує приїхати на Олімпіаду на танках - це Росія.
“Щодо участі України в Олімпійських та Паралімпійських іграх 2024 року: ми ухвалимо рішення пізніше, після того, як проведемо консультації з українською спортивною спільнотою та вищим політичним керівництвом країни”, - підсумував очільник міністерства.
Що передувало цій заяві
- Голови МЗС Литви та Естонії засудили допуск росіян на Олімпіаду-2024 в Парижі. Габріелюс Ландсбергіс та Маргус Тсахкна вважають, що рішення МОК суперечить Олімпійським принципам.
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав партнерів України засудити рішення Міжнародного олімпійського комітету щодо російських і білоруських спортсменів.
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Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ухвалив рішення допустити росіян і білорусів до Олімпійських ігор-2024. Спортсмени цих країн виступатимуть у нейтральному статусі, будь-яка символіка держав буде заборонена. Крім того, кожен учасник із Росії та Білорусі має підписати заяву про підтримку Олімпійської хартії.