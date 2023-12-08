Дебют Підручного у Кубку світу-2023/24 виявився провальним

У Гохфільцені стартував другий етап КМ цього сезону.

У німецькому Гохфільцені чоловічою спринтерською гонкою відкрився другий етап Кубка світу-2023/24 з біатлону.

Найшвидше пройшов дистанцію з двома вогневими рубежами старший брат володаря Великого кришталевого глобуса Йоганнеса Бьо - Тар'єй.

Також чисто відстрілявся на вогневих рубежах їхній співвітчизник Стурла Легрейд, який посів друге місце.

Замкнув п'єдестал представник Швеції Себастьян Самуельссон, якому єдиний промах на "лежці" коштував "золота".

Українські хлопці, як і на першому етапі КМ в Естерзунді, виступили провально.

Найкращим з українців був Антон Дудченко – 47-ме місце. Також відібрався в персьют Дмитро Підручний (52), для якого це була перша гонка в нинішньому сезоні. Додамо, що 40 відсотків своъх пострілів Дмитро відправив у "молоко".

Сьогодні у Гохфільцені відбудеться і жіночий спринт. Україну в гонці представлять Анастасія Меркушина (№4), Юлія Джима (№10), Ганна Кривонос (№37), Ірина Петренко (№68) та Олена Городна (№92). Старт гонки – о 15:25 за київським часом.

Підсумкові результати:

Тар'єй Бьо (Норвегія) (0+0) 24:37,5 Стурла Легрейд (Норвегія) (0+0) +4,9 Себастьян Самуельссон (Швеція) (1+0) +10,0.

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