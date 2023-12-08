Дебют Підручного у Кубку світу-2023/24 виявився провальним

У німецькому Гохфільцені чоловічою спринтерською гонкою відкрився другий етап Кубка світу-2023/24 з біатлону.
Найшвидше пройшов дистанцію з двома вогневими рубежами старший брат володаря Великого кришталевого глобуса Йоганнеса Бьо - Тар'єй.
Також чисто відстрілявся на вогневих рубежах їхній співвітчизник Стурла Легрейд, який посів друге місце.
Замкнув п'єдестал представник Швеції Себастьян Самуельссон, якому єдиний промах на "лежці" коштував "золота".
Українські хлопці, як і на першому етапі КМ в Естерзунді, виступили провально.
Найкращим з українців був Антон Дудченко – 47-ме місце. Також відібрався в персьют Дмитро Підручний (52), для якого це була перша гонка в нинішньому сезоні. Додамо, що 40 відсотків своъх пострілів Дмитро відправив у "молоко".
Сьогодні у Гохфільцені відбудеться і жіночий спринт. Україну в гонці представлять Анастасія Меркушина (№4), Юлія Джима (№10), Ганна Кривонос (№37), Ірина Петренко (№68) та Олена Городна (№92). Старт гонки – о 15:25 за київським часом.
Підсумкові результати:
- Тар'єй Бьо (Норвегія) (0+0) 24:37,5
- Стурла Легрейд (Норвегія) (0+0) +4,9
- Себастьян Самуельссон (Швеція) (1+0) +10,0.
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- 47. Антон Дудченко (Україна) (0+1) +2:17,0
- 52. Дмитро Підручний (Україна) (2+2) +2:26,3
- 63. Артем Тищенко (Україна) (0+1) +2:45,8
- 65. Артем Прима (Україна) (1+1) +2:48,7
- 80. Тарас Лесюк (Україна) (1+2) +3:40,9.