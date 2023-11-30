СБУ прийшла з обшуками в Почаївську лавру: клірики ставили під сумнів суверенність України і ображали іудеїв (доповнено)
СБУ прийшла з обшуками в Почаївську лавру: клірики ставили під сумнів суверенність України і ображали іудеїв (доповнено)
Перший зимовий дефіцит струму без масованих обстрілів. У чому причини?
Перший зимовий дефіцит струму без масованих обстрілів. У чому причини?
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
1:0 на користь робінії. Або чому вже зараз слід перейнятися, як інвазійні рослини змінюють нашу природу
1:0 на користь робінії. Або чому вже зараз слід перейнятися, як інвазійні рослини змінюють нашу природу
Хто і що стоїть за страйком перевізників на україно-польському кордоні
Хто і що стоїть за страйком перевізників на україно-польському кордоні
​Африканські виклики для України
​Африканські виклики для України
Перш ніж радити Україні віддати території в обмін на членство в НАТО, варто самому так вчинити, – Кулеба
Перш ніж радити Україні віддати території в обмін на членство в НАТО, варто самому так вчинити, – Кулеба
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
ГоловнаСпорт

Збірна України провалила другу естафету поспіль на етапі Кубка світу з біатлону

Цього разу "відзначились" чоловіки.

Збірна України провалила другу естафету поспіль на етапі Кубка світу з біатлону
Йоханнес Бйо
Фото: EPA/UPG

На першому етапі Кубка світу-2023/24 з біатлону, що проходить у шведському Естерсунді, пройшла класична чоловіча естафета.

Як і на день раніше у жінок тріумфував норвезький квартет.

"Срібло" здобули французькі стріляючі лижники, "бронза" – у Німеччини.

Чоловіча команда України "підтримала почин" співвітчизниць і гонку провалила – тільки Артем Тищенко, Артем Прима, Тарас Лесюк та Антон Дудченко впали ще глибше – на 14 місце.

Підписуйтесь на наш Google News

Відверто потопив український есмінець на заключному етапі Дудченко – 3 штрафні кола.

Зрештою, наше відставання від чемпіонів ледь не склало 5 хвилин. Українці програли навіть казахстанцям.

Завтра етап буде продовжено жіночим спринтом.

Кубок світу. Естерсунд, чоловіча естафета.

  1. Норвегія (3+4) 1:14:28,4
  2. Франція (7+4) +20,6
  3. Німеччина (8+8) +50,5.

  • 14. Україна (5+4) +4:58,5.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies