Збірна України провалила другу естафету поспіль на етапі Кубка світу з біатлону

На першому етапі Кубка світу-2023/24 з біатлону, що проходить у шведському Естерсунді, пройшла класична чоловіча естафета.
Як і на день раніше у жінок тріумфував норвезький квартет.
"Срібло" здобули французькі стріляючі лижники, "бронза" – у Німеччини.
Чоловіча команда України "підтримала почин" співвітчизниць і гонку провалила – тільки Артем Тищенко, Артем Прима, Тарас Лесюк та Антон Дудченко впали ще глибше – на 14 місце.
Відверто потопив український есмінець на заключному етапі Дудченко – 3 штрафні кола.
Зрештою, наше відставання від чемпіонів ледь не склало 5 хвилин. Українці програли навіть казахстанцям.
Завтра етап буде продовжено жіночим спринтом.
Кубок світу. Естерсунд, чоловіча естафета.
- Норвегія (3+4) 1:14:28,4
- Франція (7+4) +20,6
- Німеччина (8+8) +50,5.
…
- 14. Україна (5+4) +4:58,5.