Збірна України провалила другу естафету поспіль на етапі Кубка світу з біатлону

На першому етапі Кубка світу-2023/24 з біатлону, що проходить у шведському Естерсунді, пройшла класична чоловіча естафета.

Як і на день раніше у жінок тріумфував норвезький квартет.

"Срібло" здобули французькі стріляючі лижники, "бронза" – у Німеччини.

Чоловіча команда України "підтримала почин" співвітчизниць і гонку провалила – тільки Артем Тищенко, Артем Прима, Тарас Лесюк та Антон Дудченко впали ще глибше – на 14 місце.

Відверто потопив український есмінець на заключному етапі Дудченко – 3 штрафні кола.

Зрештою, наше відставання від чемпіонів ледь не склало 5 хвилин. Українці програли навіть казахстанцям.

Завтра етап буде продовжено жіночим спринтом.

Кубок світу. Естерсунд, чоловіча естафета.

Норвегія (3+4) 1:14:28,4 Франція (7+4) +20,6 Німеччина (8+8) +50,5.

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