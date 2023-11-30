"Прометей" програв "Ховентуту" у Єврокубку

У наступному турі "тітани" зіграють 5 грудня проти "Гамбурга".

Це п'ята поразка "Прометея" у нинішньому розіграші турніру.

Найрезультативнішими гравцями "Прометея" стали Ісуф Санон та Рональд Марч – по 15 очок.

Перша чверть залишилася за українською командою, проте три наступні виграли господарі.

Баскетбольний "Прометей" поступився в іспанській Бадалоні місцевому "Ховентуту" в матчі 9-го туру Єврокубку - 76:79 (26:15, 15:18, 20:29, 15:17).

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