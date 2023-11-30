"Прометей" програв "Ховентуту" у Єврокубку

Баскетбольний "Прометей" поступився в іспанській Бадалоні місцевому "Ховентуту" в матчі 9-го туру Єврокубку - 76:79 (26:15, 15:18, 20:29, 15:17).
Перша чверть залишилася за українською командою, проте три наступні виграли господарі.
Найрезультативнішими гравцями "Прометея" стали Ісуф Санон та Рональд Марч – по 15 очок.
Це п'ята поразка "Прометея" у нинішньому розіграші турніру.
Команда Ронена Гінзбурга завершив першу половину регулярного чемпіонату БКТ Єврокубку на 8-му місці групи А.
У наступному турі "тітани" зіграють 5 грудня проти "Гамбурга".