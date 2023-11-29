Пушич прокоментував важливу перемогу над "Антверпеном" у Лізі чемпіонів

У рамках передостаннього, 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, донецький "Шахтар" у Гамбурзі мінімально переміг "Антверпен" (1:0) і гарантував собі євровесну-2024.

У післяматчевому інтерв'ю головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич заявив, що він дуже задоволений тим, що його команда претендує на вихід у плей-оф саме Ліги чемпіонів.

"Я дуже задоволений не лише результатом, а й тим, як ми зіграли. Я радий, що всі люди, які так старанно працюють у клубі, підтримують нас у цих дуже важких обставинах. Я дуже радий подарувати людям цю радість.

Найголовніше те, що гравці прийняли мої ідеї і втілили їх на полі. Вони багато працювали один для одного, були організовані і дисципліновані у всьому, що роблять. Як я вже казав: ви не можете атакувати, якщо не захищаєтесь", - цитує Пушича офіційний сайт УЄФА.

"Ніхто не міг вимагати більшого від цієї команди. Вони віддають усі сили у скрутних обставинах, і це фантастичне досягнення. Дев'ять очок у Лізі чемпіонів – це дуже добре.

Як я завжди говорю, коли ти такий близький до своєї мети, за неї потрібно боротися. Ми докладемо всіх зусиль і постараємося досягти більшого, ніж ми спочатку очікували", - зазначив керманич "гірників".

Додамо, що "Шахтар" гарантував собі виступи навесні, як мінімум, у плей-оф Ліги Європи.