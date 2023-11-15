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"Тоттенгем" досяг угоди з "Шахтарем" щодо трансферу Соломона, - ЗМІ

Ціна питання – €6,5 млн.

"Тоттенгем" досяг угоди з "Шахтарем" щодо трансферу Соломона, - ЗМІ
Манор Соломон
Фото: fulhamfc.com

"Тоттенгем" після тривалих переговорів погодився виплатити "Шахтарю" компенсацію у розмірі 6,5 млн. євро (плюс відсотків від подальшого перепродажу) за підписання контракту з вінгером Манором Соломоном, повідомляє Fotospor.

Нагадаємо, 24-річний ізраельтянин скористався Annexe 7 ФІФА, щоб перейти в лондонський клуб вільним агентом за наявності контракту з "Шахтарем", що діє до 2024 року.

Зазначимо, що після прецеденту з "Тоттенгемом" очікується, що ФІФА запропонує "Галатасараю" в аналогічному приватному порядку вирішити питання з "Шахтарем" щодо компенсації за Тете.

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Зазначимо, у чинному контракті бразильця з "гірниками" є пункт про відступні у розмірі 150 млн євро, який Тете розірвав в односторонньому порядку.

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