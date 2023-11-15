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Україна завершила ЧС-2023 із самбо з двома медалями

Наша команда була представлена не оптимальним складом.

Україна завершила ЧС-2023 із самбо з двома медалями
Галина Ковальська
Фото: Twitter

Минулого тижня в Єревані (Вірменія) на головному турнірі календаря Міжнародної федерації самбо (FIАS) - чемпіонаті світу з самбо збірна України здобула дві медалі, і обидві - бронзові.

У спортивному самбо у вазі до 80 кг на нижній щабель п'єдесталу зійшла Галина Ковальська, а у бойовому самбо аналогічну нагороду у ваговій категорії до 98 кг завоював Анатолій Волошинов.

Зазначимо, у 21-й ваговій категорії у спортивному та бойовому розділах чемпіонату змагалися понад 300 найсильніших спортсменів із 65 країн.

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У медальному заліку за підсумком чемпіонату перше місце виборола збірна Росії (13 золотих, 2 срібних, 3 бронзових медалей).

Друге місце вибороли самбісти Узбекистану (2 золоті, 1 срібна, 3 бронзові медалі), третє - Казахстану (1 золота, 2 срібні, 5 бронзових медалей).

Відповідно до рішення виконкому FIAS, спортсмени з Росії, Білорусі, Франції та команди біженців виступили в нейтральному статусі.

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