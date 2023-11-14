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Президент ФБУ звернувся до Прем'єр-міністра України з проханням повернути вболівальників на арени

Федерація баскетболу України неодноразово зверталась до Міністерства молоді та спорту України.

Президент ФБУ звернувся до Прем'єр-міністра України з проханням повернути вболівальників на арени
Фото: ФБУ

Президент Федерації баскетболу України (ФБУ) Михайло Бродський звернувся листом до Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо питання повернення глядачів на трибуни, повідомляє пресслужба ФБУ.

Бродський зазначив, що з початку війни всі баскетбольні змагання в Україні проводяться без глядачів і лише в тих спортивних спорудах, які мають підготовлені укриття для присутніх у залі.

В той же час, з травня 2022 року в Україні почали працювати кінотеатри, театри та концертні зали. Велика кількість глядачів присутня під час перегляду фільмів, вистав та концертів.

Президент ФБУ наголошує, що спорт через критичну ситуацію щодо фінансування, в тому числі через втрату спонсорської підтримки, знаходиться на межі виживання. А продані квитки стали б суттєвою фінансовою підтримкою для учасників та організаторів спортивних заходів.

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ФБУ неодноразово зверталась до Міністерства молоді та спорту України щодо розгляду зазначеного питання, але нажаль ґрунтовної та конструктивної позиції від міністерства не отримала.

Тому з метою підтримки і популяризації спорту в Україні навіть в умовах війни Бродський попросив дати доручення Мінмолодьспорту щодо позитивного вирішення питання стосовно допущення глядачів на всеукраїнські спортивні змагання за умови дотримання заходів безпеки під час їх проведення і допуску глядачів у кількості, залежній від можливостей укриттів спортивних споруд, але не більше 200 глядачів.

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