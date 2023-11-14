Президент ФБУ звернувся до Прем'єр-міністра України з проханням повернути вболівальників на арени

Президент Федерації баскетболу України (ФБУ) Михайло Бродський звернувся листом до Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо питання повернення глядачів на трибуни, повідомляє пресслужба ФБУ.

Бродський зазначив, що з початку війни всі баскетбольні змагання в Україні проводяться без глядачів і лише в тих спортивних спорудах, які мають підготовлені укриття для присутніх у залі.

В той же час, з травня 2022 року в Україні почали працювати кінотеатри, театри та концертні зали. Велика кількість глядачів присутня під час перегляду фільмів, вистав та концертів.

Президент ФБУ наголошує, що спорт через критичну ситуацію щодо фінансування, в тому числі через втрату спонсорської підтримки, знаходиться на межі виживання. А продані квитки стали б суттєвою фінансовою підтримкою для учасників та організаторів спортивних заходів.

ФБУ неодноразово зверталась до Міністерства молоді та спорту України щодо розгляду зазначеного питання, але нажаль ґрунтовної та конструктивної позиції від міністерства не отримала.

Тому з метою підтримки і популяризації спорту в Україні навіть в умовах війни Бродський попросив дати доручення Мінмолодьспорту щодо позитивного вирішення питання стосовно допущення глядачів на всеукраїнські спортивні змагання за умови дотримання заходів безпеки під час їх проведення і допуску глядачів у кількості, залежній від можливостей укриттів спортивних споруд, але не більше 200 глядачів.