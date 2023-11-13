Після 13-го туру іспанської Ла Ліги "Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика залишилася на чолі турнірної таблиці завдяки виїзній перемозі над "Райо Вальєкано" – 2:1.

Зазначимо, зрівняв рахунок у матчі Довбик на 42-й хвилині.[

Огляд матчу "Райо Вальєкано" - "Жирона".

Найближчий переслідувач каталонців "Реал" з Андрієм Луніним у воротах легко розправився у домашньому поєдинку проти "Валенсії" – 5:1.

На післяматчевій пресконференції головний тренер мадридців Карло Анчелотті похвалив "Жирону" за старт сезону у Ла Лізі.

"У них все дуже добре – краще, ніж у нас. Ви повинні враховувати, що "Жирона" не грає у єврокубках і може боротися за перемогу у кожному матчі. Це команда, яка може боротися за чемпіонство в Ла Лізі, і я в цьому не маю сумніву", - цитує Анчелотті клубна прес-служба.