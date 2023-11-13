Виконувач обов'язків головного тренера "Динамо" Олександр Шовковський відмовився давати флеш-інтерв'ю після того, як його команда перемогла на виїзді "Кривбас" (2:0) у матчі 14-го туру УПЛ.

Господарі виступили із заявою, яка була опублікована на офіційному сайті клубу. Там говориться, що керманич "Динамо" порушив Регламент змагання, що має спричинити штрафні санкції.

"Футбольний клуб "Кривбас" здивований реакцією клубу "Динамо" Київ на ситуацію, яка склалась після матчу 14 туру УПЛ між нашими командами. Адже відмова тренера команди від післяматчевого флеш-інтерв’ю є прямим порушенням норми Регламенту змагань.

В статті 50 чітко зазначено, що проведення флеш-інтерв’ю для Офіційного мовника з головним тренером та футболістами, що брали участь у матчі, є обов’язковим для кожного клубу та має відбутися до початку пресконференції. Згідно нещодавніх змін у Законі України, організатор матчу виступає офіційним мовником.

Нам дуже прикро, що більше ніж 620 тисяч глядачів, які дивились цю гру, не почули коментар в.о. головного тренера "Динамо" Олександра Шовковського. Враховуючи, що в пункті 7 статті 50 вказано, що у разі неявки головного тренера або футболіста для зйомки флеш-інтерв’ю, до клубу застосовуються дисциплінарні санкції. Тому надалі нехай оцінку ситуації дають відповідні органи українського футболу".

Додамо, що зі свого боку київський клуб заявив, що Шовковський мав право так вчинити, оскільки "біло-сині" не є учасниками телепулу.