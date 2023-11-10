Наставник Циганкова та Довбика з гумором прокоментував лідирування його команди у Ла Лізі.

"Ми вже близькі до збереження місця в еліті".

Напередодні 13-го туру іспанської Ла Ліги головний тренер "Жирони", яка лідирує в турнірній таблиці, Мічел прокоментував майбутній поєдинок проти "Райо Вальєкано" і перспективи його команди в чемпіонських перегонах.

"Ми не літаємо у хмарах. У цьому турі ми завершуємо третину чемпіонату, у нас буде щонайменше 31 пункт. Це означає, що ми вже близькі до виконання завдання зберегти місце у Ла Лізі. Тепер можна дивитися інші завдання.

Я сказав гравцям, що потрібно дістатися до позначки 53 очки і фінішувати в топ-10. Потрібно зберігати спокій та тримати ноги на землі. Але завдання залишитись в еліті ми, по суті, виконали", - цитує Мічела клубна прес-служба. Підписуйтесь на наш Google News

Зазначимо, що навіть у разі поразки каталонців у Мадриді, "Жирона" не опуститься в турнірній таблиці нижче за друге місце.

Варто нагадати, що минулого туру українці Артем Довбик разом із Віктором Циганковим допомогли "Жироні" здобути важливу виїзну перемогу в поєдинку проти "Осасуни" – 4:2. Артем вийшов на поле зі стартовим свистком і під час гри відзначився голом та двома асистамії. Віктор з'явився на полі на 69-й хвилині і практично одразу відзначився забитим переможним голом.