Луческу спростував інформацію про переговори з "Динамо" (Бухарест)

За його словами, щодо продовження кар'єри він ні з ким із Румунії поки не розмовляв.

Колишній головний тренер "Динамо" і "Шахтаря" Мірча Луческу спростував інформацію про свої переговори із "Динамо" (Бухарест).

“Я ні з ким із Румунії не розмовляв. На даний момент не може бути й мови про те, щоб я зв’язався з будь-яким румунським клубом”, – цетує 78-річного румунського фахівця sportarena.com. Підписуйтесь на наш Google News

Раніше президент румунського клубу Андрій Ніколеску повідомив, що перебуває “на ранніх стадіях” переговорів із Луческу.

Нагадаємо, Луческу подав у відставку 3 листопада після поразки "Динамо" у матчі УПЛ із "Шахтарем" - 0:1.