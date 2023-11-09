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Луческу спростував інформацію про переговори з "Динамо" (Бухарест)

За його словами, щодо продовження кар'єри він ні з ким із Румунії поки не розмовляв.

Луческу спростував інформацію про переговори з "Динамо" (Бухарест)
Мірча Луческу
Фото: gsp.ro

Колишній головний тренер "Динамо" і "Шахтаря" Мірча Луческу спростував інформацію про свої переговори із "Динамо" (Бухарест).

“Я ні з ким із Румунії не розмовляв. На даний момент не може бути й мови про те, щоб я зв’язався з будь-яким румунським клубом”, – цетує 78-річного румунського фахівця sportarena.com.

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Раніше президент румунського клубу Андрій Ніколеску повідомив, що перебуває “на ранніх стадіях” переговорів із Луческу.

Нагадаємо, Луческу подав у відставку 3 листопада після поразки "Динамо" у матчі УПЛ із "Шахтарем" - 0:1.

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