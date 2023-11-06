Луческу спростував інформацію про завершення кар'єри

Після програного українського Класико донецькому "Шахтарю" (0:1), під час пресконференції тепер вже екс-головний тренер "Динамо" Мірча Луческу оголосив про свою відставку.

Слідом з'явилася інформація, що він також вирішив завершити кар'єру. Однак 78-річний румунський фахівець заявив, що гадки не має, звідки пішли такі новини, адже сам він нічого подібного не говорив.

"Звідки пішла історія про те, що я завершую кар'єру? Від клубу, я не знаю, як все було інтерпретовано. Я ніколи цього не говорив. Я залишаю команду", - цетує Луческу isport.ua з посиланням на видання Fanatik Superliga.

При цьому він також повідомив, що має намір очолити одну з команд у себе на батьківщині в Румунії.

"Я все ще тут (в Україні). Почекаю день-два і повернуся додому. Я думаю про те, чим займатимуся. Я повертаюся в країну, повертаюся додому, подивимося, що та як. На даний момент фізично я добре почуваюся. Моє здоров'я дозволяє мені працювати".

Нагадаємо, що вільне місце наставника "Динамо" зайняв легендарний голкіпер "біло-синіх" Олександр Шовковський, якого було призначено виконувачем обов'язків головного тренера.