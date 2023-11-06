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Лопатецька програла у фіналі на турнірі ITF у Швеції

Українка програла у матчі за титул суперниці з Литви.

Лопатецька програла у фіналі на турнірі ITF у Швеції
Дар'я Лопатецька
Фото: ФТУ

Дар'я Лопатецька (№745 WTA) програла литовській тенісистці Андре Лукошюті (№704 WTA) у фіналі турніру ITF W15 у Швеції – 1:6, 4:6.

Зазначимо, Дар'я вдруге в сезоні вийшла у фінал турніру ITF в одиночному розряді і вдруге поступилася.

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