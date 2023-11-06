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"Металіст 1925" звільнив головного тренера

Едмар залишив харків’ян.

"Металіст 1925" звільнив головного тренера
Едмар
Фото: ФК "Металіст 1925"

Напередодні наставник "Металіста 1925" Едмар попрощався з футболістами та працівниками клубу, повідомляє прес-служба харків’ян.

Едмар отримав пропозицію роботи в клубі з-за кордону та після роздумів вирішив продовжити свою кар'єру там. Клуб "Металіст 1925" не мав морального права перешкоджати подібному розвитку подій, йдеться у заяві.

Нагадаємо, очолив "Металіст 1925" Едмар разом із Олегом Голодюком у жовтні минулого року. З тих пір команда провела 36 поєдинків, у яких 8 разів перемогла, 14 разів зіграла внічию та ще 14 матчів програла, набираючи, у середньому, трошки більше одного очка за гру.

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Матч позаминулого туру проти "Ворскли" (2:2) став 350 для Едмара в чемпіонатах України проведених у якості гравця та тренера (316 та 34, відповідно).

Далі з командою продовжуватиме працювати той самий тренерський штаб: Голодюк, Євген Котов, тренер-аналітик Максим Цвіренко, тренер воротарів Сергій Вольваков та тренер з фізичної підготовки Андрій Шабалін.

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