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В керівництві УПЛ оголосили, що заяви про зняття з чемпіонату України від "Металіста 1925" не надходило

Харківський клуб несподівано зіштовхнувся із фінансовими труднощами.

В керівництві УПЛ оголосили, що заяви про зняття з чемпіонату України від "Металіста 1925" не надходило
Євген Дикий

Президент Української прем’єр-ліги Євген Дикий повідомив, що офіційних документів про зняття з чемпіонату України від "Металіста 1925" не надходило.

“Так, ми знаходимося у діалозі з клубом. Станом на даний час офіційної заяви від "Металіста 1925" стосовно зняття з чемпіонату не надходило.

Регламентом змагань передбачено: у разі зняття команди зі змагань, якщо вона провела менше 50% матчів, результати анулюються”, – цетує Дикого sportarena.com.

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Раніше власники "Металіста 1925", компанія АES Group, оголосила про припинення фінансування харківського клубу.

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