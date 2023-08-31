В керівництві УПЛ оголосили, що заяви про зняття з чемпіонату України від "Металіста 1925" не надходило

Президент Української прем’єр-ліги Євген Дикий повідомив, що офіційних документів про зняття з чемпіонату України від "Металіста 1925" не надходило.

“Так, ми знаходимося у діалозі з клубом. Станом на даний час офіційної заяви від "Металіста 1925" стосовно зняття з чемпіонату не надходило.

Регламентом змагань передбачено: у разі зняття команди зі змагань, якщо вона провела менше 50% матчів, результати анулюються”, – цетує Дикого sportarena.com. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Раніше власники "Металіста 1925", компанія АES Group, оголосила про припинення фінансування харківського клубу.