F-16. Крила для України
F-16. Крила для України
У Кремлі затвердили тематику нового етапу інформаційної війни проти України, – ГУР
У Кремлі затвердили тематику нового етапу інформаційної війни проти України, – ГУР
УГКЦ відреагувала на звернення Папи Франциска до молодих росіян як нащадків "великої Росії"
УГКЦ відреагувала на звернення Папи Франциска до молодих росіян як нащадків "великої Росії"
У Дніпрі патрульний поліцейський застрелив чоловіка
У Дніпрі патрульний поліцейський застрелив чоловіка
Рекорд. Як тане “лава запасних” Зеленського та куди зникають нардепи екс-ОПЗЖ?
Рекорд. Як тане “лава запасних” Зеленського та куди зникають нардепи екс-ОПЗЖ?
“Довбуш”: блокбастер у скрутному становищі
“Довбуш”: блокбастер у скрутному становищі
Борис Філатов: «Дуже не хочеться після війни прокинутися в Білорусі-2»
Борис Філатов: «Дуже не хочеться після війни прокинутися в Білорусі-2»
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
ГоловнаСпорт

Генеральний директор "Шахтаря" назвав ситуацію в українському футболі катастрофічною

Доходів у клубів майже нема.

Генеральний директор "Шахтаря" назвав ситуацію в українському футболі катастрофічною
Сергій Палкін
Фото: Facebook

Генеральний директор чемпіона України, донецького "Шахтаря" Сергій Палкін розповів про стан українського футболу в розпал війни.

"Чесно кажучи, для українського футболу він катастрофічний. Уболівальників не пускають на стадіони, тому ігри проходять за зачиненими дверима. У нас практично нульові доходи всередині України: спонсорська допомога, доходи від матчів, продаж квитків і телевізійних прав.

Єдиний вихід – продавати наших (українських) гравців за кордон (бо ФІФА запровадила постанову, згідно з якою іноземні гравці можуть в односторонньому порядку призупиняти свої контракти на час війни і переходити в клуби за межами України без трансферної виплати)", - заявив Палкін в інтерв’ю The Athletic.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

"ФІФА вкрала в нас можливість продавати деяких гравців, і все. Три-чотири українські клуби беруть участь у єврокубках і можуть отримувати бонуси від участі в єврокубках.

І за рахунок цих бонусів вони можуть жити і більш-менш виживати. Але якщо ми говоримо про решту 12 клубів УПЛ, то ситуація катастрофічна. І ми з цією проблемою боремося самотужки.

Це найбільше питання", - зазначив функціонер.

Нагадаємо, клуб УПЛ "Металіст 1925" припиняє своє існування.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies