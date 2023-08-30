Генеральний директор "Шахтаря" назвав ситуацію в українському футболі катастрофічною

Генеральний директор чемпіона України, донецького "Шахтаря" Сергій Палкін розповів про стан українського футболу в розпал війни.

"Чесно кажучи, для українського футболу він катастрофічний. Уболівальників не пускають на стадіони, тому ігри проходять за зачиненими дверима. У нас практично нульові доходи всередині України: спонсорська допомога, доходи від матчів, продаж квитків і телевізійних прав.

Єдиний вихід – продавати наших (українських) гравців за кордон (бо ФІФА запровадила постанову, згідно з якою іноземні гравці можуть в односторонньому порядку призупиняти свої контракти на час війни і переходити в клуби за межами України без трансферної виплати)", - заявив Палкін в інтерв’ю The Athletic. Підписуйтесь на наш Youtube канал

"ФІФА вкрала в нас можливість продавати деяких гравців, і все. Три-чотири українські клуби беруть участь у єврокубках і можуть отримувати бонуси від участі в єврокубках.

І за рахунок цих бонусів вони можуть жити і більш-менш виживати. Але якщо ми говоримо про решту 12 клубів УПЛ, то ситуація катастрофічна. І ми з цією проблемою боремося самотужки.

Це найбільше питання", - зазначив функціонер.

Нагадаємо, клуб УПЛ "Металіст 1925" припиняє своє існування.