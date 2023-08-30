УЄФА у своїх соцмережах привітав легенду "Динамо" та найкращого бомбардира в історії чемпіонатів України Максима Шацьких з 45-річчям.

У відеозверненні організація згадала дубль узбецького легіонера київського клубу у матчі 2006 року проти "Реала".

🇺🇿⚪🔵 Поздравляем с 45-летием легенду @DynamoKyiv, лучшего бомбардира в истории чемпионата Украины (124 гола) Максима Шацких и вспоминаем его дубль в матче 2006 года с "Реалом" 🎂🎁🎈 #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/QoCTKGge7E — УЕФА (@UEFAcom_ru) August 30, 2023

Нагадаємо, Максим у 341-му матчі в еліті українського футболу забив 124 м'ячі, що дорівнює 0,36 гола за гру.