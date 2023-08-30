На турнірі в одиночному розряді залишилися лише дві українки.

У Нью-Йорку триває останній турнір "Великого шолома" цього сезону - US Open-2023.

Перший раунд хардового мейджора змогли подолати дві українські тенісистки.

Перша ракетка України Еліна Світоліна не зазнала особливих проблем у матчі проти німкені Анни-Лєни Фрідзам - 6:3, 6:1.

У другому колі українка зустрінеться з росіянкою Анастасією Павлюченковою, яка виступає на турнірі у нейтральному статусі.

Також бар'єр першого раунду успішно подолала Леся Цуренко, яка у трьох сетах переграла Ельзу Жакемо (Франція) - 7:5, 3:6, 6:1.

Як і Світоліна, за право вийти в третє коло змагань Лесі доведеться подолати опір росіянки Катерини Олександрової.