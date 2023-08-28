Україна завершила чемпіонат світу з легкої атлетики на 14-му місці медального заліку

У скарбничці нашої збірної лише 2 медалі.

У столиці Угорщини Будапешті завершився чемпіонат світу з легкої атлетики.

Збірна України здобула на турнірі 2 медалі – золоту та срібну. Їхніми володарками стали Ярослава Магучіх (стрибки у висоту) і Марина Бех-Романчук (потрійний стрибок) відповідно.

Збірна України посіла 14-те місце у медальному заліку.

А переможцем стала команда США, яка зібрала 29 нагород, 12 із яких – золотих. На другому місці – Канада, на третьому – Іспанія.

Додамо, що збірну України на змаганнях представили 29 спортсменів.

Медальний залік ЧС-2023 з легкої атлетики.

США. 12/8/9 (29) Канада. 4/2/0 (6) Іспанія. 4/1/0 (5)

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