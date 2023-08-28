Збірна України виборола бронзу на ЧС-2023 з художньої гімнастики

Збірна України у складі Єлизавети Азза, Діани Байової, Аліни Мельник, Марії Височанської, Олександри Ющак та Дарії Дуди стала бронзовим призером чемпіонату світу-2023 з художньої гімнастики в іспанській Валенсії.

Українки стали третіми у групових вправах – із трьома стрічками та двома м'ячами, отримавши за свій виступ під музику Елвіса Преслі 32.300 бала.

Зазначимо, що завдяки кваліфікації до фіналу наша команда завоювала ліцензію на Олімпіаду у Парижі.

Для України це друга медаль на цьому ЧС. Раніше медаль аналогічної гідності виборола Вікторія Онопрієнко у вправах з булавами.