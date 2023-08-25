Ще один гравець збірної Англії травмувався перед матчем із Україною

Захисник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу отримав м'язову травму, повідомляє офіційний сайт "червоних дияволів".
28-річний англієць пропустить кілька тижнів, відновлюючись від травми.
Таким чином, найближчим часом Шоу не зможе допомогти не лише своєму клубу, а й збірній Англії, яка скоро гратиме проти збірної України в рамках кваліфікації Євро-2024.
Раніше повідомлялося, що хавбек МЮ Мейсон Маунт також не допоможе своїй національній команді у протистоянні з українцями.
Матч Україна – Англія пройде у польському Вроцлаві 9 вересня.