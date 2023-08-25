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Ще один гравець збірної Англії травмувався перед матчем із Україною

Чергова втрата у складі "МанЮнайтед", яка лише погіршила стан справ клубу.

Ще один гравець збірної Англії травмувався перед матчем із Україною
Люк Шоу
Фото: EPA/UPG

Захисник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу отримав м'язову травму, повідомляє офіційний сайт "червоних дияволів".

28-річний англієць пропустить кілька тижнів, відновлюючись від травми.

Таким чином, найближчим часом Шоу не зможе допомогти не лише своєму клубу, а й збірній Англії, яка скоро гратиме проти збірної України в рамках кваліфікації Євро-2024.

Раніше повідомлялося, що хавбек МЮ Мейсон Маунт також не допоможе своїй національній команді у протистоянні з українцями.

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Матч Україна – Англія пройде у польському Вроцлаві 9 вересня.

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