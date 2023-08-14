Збірна Італії з футболу залишилася без головного тренера

Суперник збірної України з відбірної групи Євро-2024 збірна Італії раптово втратила головного тренера - Роберто Манчіні подав у відставку через п'ять років після свого призначення на посаду, повідомляє пресслужба Італьянської федерації футболу (FIGC).

"Зважаючи на важливі та тісні зобов'язання перед відбірковими іграми Євро-2024, ім'я нового тренера національної збірної буде оголошено найближчими днями", говорить заява FIGC.

Нагадаємо, Манчіні привів збірну Італії до перемоги на Євро-2020. У фіналі "Скуадра Адзурра" здолала Англію - 1:1 (пенальті - 3:2).

Але потім італійці сенсаційно поступилися Македонії у стиковому матчі ЧС-2022 і не потрапили на мундіаль.

Зазначимо, що Італія є суперником збірної України по відбірковій групі С Євро-2024.

12 вересня італійці приймуть українців у 6-му турі. Команди

зіграють на "Сан-Сіро" у Мілані.