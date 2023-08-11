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Безус відзначився шостим голом у третьому поспіль єврокубковому матчі

Роман запалює.

Безус відзначився шостим голом у третьому поспіль єврокубковому матчі
Фото: omonoiafc.com.cy

У рамках першого матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА кіпрська "Омонія" Романа Безуса з мінімальним рахунком вдома перемогла данський "Мідтьюлланд" – 1:0.

Автором переможного гола став саме українець - на 38-й хвилині після помилки гравця команди суперника Роман підхопив м'яч перед штрафним майданчиком і з-під захисника відправив його у ворота.

Для Безуса цей гол став уже шостим у трьох поспіль матчах кваліфікації Ліги конференцій. Раніше український півзахисник забив п'ять м'ячів у другому раунді в протистоянні з "Габалою" - хет-трик у першій грі та дубль у матчі-відповіді.

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