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Ястремська зіграє два півфінальні матчі на турнірі WTA 125 у Польщі

Даяна вийшла до півфіналу одиночного розряду.

Ястремська зіграє два півфінальні матчі на турнірі WTA 125 у Польщі
Даяна Ястремська
Фото: EPA/UPG

Українська тенісистка Даяна Ястремська (№149 WTA) пробилася до півфіналу одиночного розряду на турнірі WTA 125 у польських Козерках.

У матчі 1/4 фіналу українка здобула вольову перемогу над третьою сіяною Терезой Мартінцовой з Чехії (№104 WTA) - 6:7(3-7), 6:2, 6:0.

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Зустріч тривала дві години та 15 хвилин.

У півфіналі Ястремська зіграє із Зейнеп Сонмез (№193 WTA) із Туреччини.

Зазначимо, що менше, ніж за годину Даяна знову вийде на корт - у парі з індійською тенісисткою Анкітою Райна українка зіграє півфінальний поєдинок парного розряду проти британського дуету Майа Ламсден/Нейкт Бейнс.

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