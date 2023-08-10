Ястремська зіграє два півфінальні матчі на турнірі WTA 125 у Польщі

Українська тенісистка Даяна Ястремська (№149 WTA) пробилася до півфіналу одиночного розряду на турнірі WTA 125 у польських Козерках.

У матчі 1/4 фіналу українка здобула вольову перемогу над третьою сіяною Терезой Мартінцовой з Чехії (№104 WTA) - 6:7(3-7), 6:2, 6:0.

Зустріч тривала дві години та 15 хвилин.

У півфіналі Ястремська зіграє із Зейнеп Сонмез (№193 WTA) із Туреччини.

Зазначимо, що менше, ніж за годину Даяна знову вийде на корт - у парі з індійською тенісисткою Анкітою Райна українка зіграє півфінальний поєдинок парного розряду проти британського дуету Майа Ламсден/Нейкт Бейнс.