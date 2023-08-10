Україна посіла 13-те місце медального заліку Універсіади-2023

У китайському Ченду завершилася літня Універсіада-2023.

Абсолютним лідером медального заліку стала збірна країни-господарки ігор. Спортсмени "Піднебесної" завоювали загалом 178 медалей (103 золоті, 40 срібних та 35 бронзових).

На другому рядку медального заліку розташувалася Японія. Спортсмени "Країни Вранішнього Сонця" здобули 93 нагороди (21-29-43).

Замкнула топ-3 Південна Корея. Спортсмени "Країни Ранкової Свіжості" вибороли 58 медалей (17-18-23).

Українська збірна, яка була представлена 61 спортсменом у 10 видах спорту, здобула 11 нагород (4 золотих, 4 срібних, 3 бронзових) і посіла 13-те місце у медальному заліку серед 113 країн-учасниць.