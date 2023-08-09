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Паравелогонщик Дементьєв приніс Україні друге "золото" ЧС-2023

Єгор переміг в омніумі.

Паравелогонщик Дементьєв приніс Україні друге "золото" ЧС-2023
Єгор Дементьєв
Фото: Facebook

Паравелогонщик Єгор Дементьєв приніс Україні другу золоту медаль на об'єднаному чемпіонаті світу з велоспорту в Шотландії, повідомляє sport.ua.

36-річний українець переміг в омніумі в паралімпійській категорії С5, змагання в якому завершилися сьогодні.

За сумою всіх видів Дементьєв набрав 120 очок, випередивши австрійця Франца Йозефа Лассера і бразильця Лауро Сезара Моуро Шамана.

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Підсумкові результати:

Це третя медаль і друге золото на ЧС-2023. Усі три медалі приніс Україні саме Дементьєв, який учора переміг в індивідуальній гонці переслідування.

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