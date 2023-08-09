Паравелогонщик Дементьєв приніс Україні друге "золото" ЧС-2023

Паравелогонщик Єгор Дементьєв приніс Україні другу золоту медаль на об'єднаному чемпіонаті світу з велоспорту в Шотландії, повідомляє sport.ua.

36-річний українець переміг в омніумі в паралімпійській категорії С5, змагання в якому завершилися сьогодні.

За сумою всіх видів Дементьєв набрав 120 очок, випередивши австрійця Франца Йозефа Лассера і бразильця Лауро Сезара Моуро Шамана.

Підсумкові результати:

Це третя медаль і друге золото на ЧС-2023. Усі три медалі приніс Україні саме Дементьєв, який учора переміг в індивідуальній гонці переслідування.