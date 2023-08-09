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Усик провів відкрите тренування перед боєм з Дюбуа

У своєму найближчому бою український чемпіон проведе захист титулів.

Усик провів відкрите тренування перед боєм з Дюбуа
Олександр Усик
Фото: K2 Promotions Ukraine

Володарь титулів у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик (20-0, 13 KO) 26 серпня на Tarczyński Arena у польському Вроцлаві проведе черговий захист проти чемпіона WBA (Regular) Даніеля Дюбуа (19-1, 18 KO).

За два з половиною тижні до бою український чемпіон провів відкрите тренування у Польщі, показавши, у якій формі перебуває перед майбутнім протистоянням.

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Також у заході взяли участь Дмитро Митрофанов, Даніель Лапін і Федір Черкашин, які виступлять в андеркарді головного поєдинку.

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