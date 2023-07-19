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Усик підписав контракт із клубом УПЛ

Термін дії договору із "Поліссям" – 1 рік.

Усик підписав контракт із клубом УПЛ
Фото: polissyafc.com/

Чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик (20-0, 13 KO) підписав річну "офіційну угоду щодо футбольної співпраці" із "Поліссям", повідомляє пресслужба житомирського клубу.

Що саме мається на увазі - не повідомляється. Але в "Поліссі" пообіцяли незабаром розкрити подробиці цієї угоди.

За інформацією джерела, боксер вибрав для себе 17-й ігровий номер.

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Нагадаємо, що Усик уже співпрацював із житомирським клубом, коли у лютому 2022 року в рамках Winter Cup 2022 був заявлений за "Полісся". Після чого він заявив про бажання спробувати свої сили в Українській прем'єр-лізі саме у складі "Полісся".

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