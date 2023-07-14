На цей раз у Лондоні.

Володар титулів у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик (20-0, 13 KO) і чемпіон WBA (Regular) Даніель Дюбуа (19-1, 18 KO) напередодні зустрілися віч-на-віч на пресконференції в Лондоні.

Під час заходу боксери влаштували традиційну, вже третю за останній тиждень, битву поглядів.

Oleksandr Usyk bursts into a surprise rap after his face-off with Daniel Dubois at their London press conference today ahead of Aug 26th…



[🎥 @BTSportBoxing] pic.twitter.com/CJSBvvBa5Z — Michael Benson (@MichaelBensonn) July 13, 2023

Поєдинок відбудеться 26 серпня на Tarczyński Arena у польському Вроцлаві та стане головною подією вечора боксу від промоутерської компанії K2 Promotions у співпраці з Knockout Promotions та Skill Challenge Promotions.