Ще один українець виступить в андеркарді бою Усик – Дюбуа

Український середньоваговик Дмитро Митрофанов (13-0-1, 6 KO) свій наступний бій проведе 26 серпня в андеркарді поєдинку Олександр Усик (20-0, 13 KO) – Даніель Дюбуа (19-1, 18 KO).
Суперником 33-річного уродженця Чернігова стане 24-річний британський нокаутер пакистанського походження, володар титулу чемпіона Європи у напівсередній вазі за версією WBO Шираз Хамза (17-0, 13 KO).
🥊 SHEERAZ RETURNS ON USYK/DUBOIS!— International Boxing News (@IntBoxingNews) July 12, 2023
Commonwealth Middleweight champion @sheeraz_hamzah will RETURN on the #UsykDubois undercard against Dmytro Mytrofanov (13-0-1) on August 26!💥
Mytrofanov is PROMOTED by @AKrassyuk and K2 Promotions‼️#SheerazMytrofanov pic.twitter.com/YKev4qizfP
Нагадаємо, в андеркарті бою Усик – Дюбуа виступить ще один українець – легковаговик Денис Беринчик.