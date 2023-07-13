Ще один українець виступить в андеркарді бою Усик – Дюбуа

Суперником 33-річного уродженця Чернігова стане 24-річний британський нокаутер пакистанського походження, володар титулу чемпіона Європи у напівсередній вазі за версією WBO Шираз Хамза (17-0, 13 KO).

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