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Ще один українець виступить в андеркарді бою Усик – Дюбуа

Митрофанов становитиме компанію Берінчику.

Ще один українець виступить в андеркарді бою Усик – Дюбуа
Дмитро Митрофанов
Фото: mixsport.pro

Український середньоваговик Дмитро Митрофанов (13-0-1, 6 KO) свій наступний бій проведе 26 серпня в андеркарді поєдинку Олександр Усик (20-0, 13 KO) – Даніель Дюбуа (19-1, 18 KO).

Суперником 33-річного уродженця Чернігова стане 24-річний британський нокаутер пакистанського походження, володар титулу чемпіона Європи у напівсередній вазі за версією WBO Шираз Хамза (17-0, 13 KO).

Нагадаємо, в андеркарті бою Усик – Дюбуа виступить ще один українець – легковаговик Денис Беринчик.

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