Стало відомо, яку суму заробила Світоліна за свій виступ на Wimbledon-2023

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№76 WTA) заробила 600 тисяч фунтів стерлінгів (понад 29 млн гривень) за вихід до півфіналу Wimbledon-2023, повідомляє xsport.ua.

Загалом цього року призовий фонд турніру склав 44,7 млн. фунтів (56,5 млн. доларів). Це на 11,2% більше, ніж минулого розіграшу мейджора.

Нагадаємо, що Еліна дійшла до півфіналу трав'яного турніру, де програла чешці Маркеті Вондроушовій (3:6, 3:6).

На шляху до півфіналу Wimbledon-2023 Світоліна провела матчі з чотирма володарками титулів "Великого шолома". Українка обіграла поступово американок Вінус Вільямс і Софію Кенін, представницю Білорусі Вікторію Азаренко та першу ракетку світу, польку Ігу Швьонтек.