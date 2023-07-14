Генерального секретаря УАФ знову затримали та доставили до суду

Генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький знову був затриманий правоохоронними органами, повідомляє xsport.ua.

Його доставлять до суду у Львів, де планують обрати запобіжний захід. Повідомляється, що затримання поліцією відбулося в Києві.

Суд пройде сьогодні. Раніше він давав свідчення по відеозв'язку.

Нагадаємо, минулого тижня СБУ затримала Запісоцького і відвезла його в Шевченківський суд Львова. Запобіжний захід йому там не обрали.

При цьому, він тричі неприбув в суд у його справі. Адвокат Запісоцького стверджує, що той проходив медкомісію в військкоматі, хоча співробітники УАФ від мобілізації звільнені.

Генпрокуратура підозрює Запісоцького у скоєнні кримінального злочину - розкрадання коштів на будівництві заводу штучних футбольних полів.