Україна розглядає можливість бойкоту ЧС-2024 з пляжного футболу

Збірна України з пляжного футболу вийшла на чемпіонат світу-2024, але зараз розглядає можливість бойкоту турніру, оскільки на мундіаль вийшла і збірна Білорусі, повідомляє sport.ua.

Тренер збірної Микола Костенко впевнений, що Білорусь взагалі не можна було допускати.

"Позиція моя особиста як тренера, а також тренерського корпусу та команди – ми категорично проти, щоб білоруські та російські спортсмени брали участь у будь-яких змаганнях. Але тут питання (щодо бойкоту Україною на ЧС-2024) в прийнятті рішення в керівництва федерації, керівництва міністерства", – сказав Костенко.

Міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт розповів про те, що рішення ще не прийняли.

"Будемо розглядати це питання, будемо радитися. Це складне питання, дуже складне питання. Будемо вирішувати, подивимося, як вирішимо", – заявив Гутцайт.

ЧС пройде у лютому наступного року.