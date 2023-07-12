Ще один легіонер "Шахтаря" не повернеться в клуб і буде грати в Бразилії

Центрбек "Шахтаря" Марлон продовжить кар'єру в рідному "Флуміненсе", в якому розпочинав свою кар'єру, повідомляє isport.ua.

Колишній гравець "Барселони" не хоче повертатися в Україну і скористався правилом ФІФА, що дозволяє призупиняти легіонерам контракти з українськими клубами на час війни.

Нагадаємо, що Марлон у серпні 2022 року покинув "Шахтар" і минулий сезон провів в італійській "Монці", за яку зіграв в 30 матчах.

Напередодні ще один легіонер "Шахтаря" - Манор Соломон - підписав контракт з англійським "Тоттенгемом".