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Ще один легіонер "Шахтаря" не повернеться в клуб і буде грати в Бразилії

Марлон перебрався на батківщину.

Ще один легіонер "Шахтаря" не повернеться в клуб і буде грати в Бразилії
Марлон
Фото: "Флуміненсе"

Центрбек "Шахтаря" Марлон продовжить кар'єру в рідному "Флуміненсе", в якому розпочинав свою кар'єру, повідомляє isport.ua.

Колишній гравець "Барселони" не хоче повертатися в Україну і скористався правилом ФІФА, що дозволяє призупиняти легіонерам контракти з українськими клубами на час війни.

Нагадаємо, що Марлон у серпні 2022 року покинув "Шахтар" і минулий сезон провів в італійській "Монці", за яку зіграв в 30 матчах.

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Напередодні ще один легіонер "Шахтаря" - Манор Соломон - підписав контракт з англійським "Тоттенгемом".

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