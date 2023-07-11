Володимир та Олена Зеленські взяли участь у відкритті концерту кампанії "Піднімаю прапор за Україну в НАТО", який відбувся у Вільнюсі (Литва).

Президент привіз до Вільнюса прапор України з міста Бахмут.

"Бахмут – це одна з найбільш визначальних битв за свободу в Європі, і її саме так будуть згадувати наші діти й онуки. Цей наш бойовий прапор із Бахмута означає, що ніколи знову литовцям не доведеться битися проти російських солдатів ані під Вільнюською телевежею, ані в будь-якому іншому місці вашої столиці вашої країни", - сказав глава держави.

Володимир Зеленський зауважив, що "поїхав в дорогу сюди з вірою в рішення, із вірою в партнерів, із вірою в сильне НАТО".

"І я хотів би, щоб ця віра стала впевненістю – впевненістю в рішеннях, на які ми заслуговуємо – всі ми заслуговуємо – і яких очікує кожен наш воїн, кожен наш громадянин, кожна наша мати, кожна наша дитина. І хіба це завелике бажання? НАТО дасть Україні безпеку. Україна зробить Альянс сильнішим", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, саміт НАТО у Вільнюсі відбувається 11-12 липня. Нині сюди прибув Президент Зеленський.

12 липня президент США Джо Байден на полях саміту проведе двосторонні перемовини із турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом та українським – Володимиром Зеленським.