У чвертьфіналі жіночого одиночного разряду Вімблдону зустрілися перша ракетка світу Іга Швьонтек та експерша ракетка України Еліна Світоліна (WTA, 76).

У напруженому трисетовому поєдинку перемогу здобула українка - 7:5, 6:7 (5-7), 6:2.

Це була друга очна зустріч тенісисток – рахунок зрівнявся.

A five-star performance 🌟@ElinaSvitolina defeats the world No.1 Iga Swiatek 7-5, 6-7(5), 6-2 to reach the semi-finals at #Wimbledon once again pic.twitter.com/l6nUu17KHj — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2023

За вихід у фінал турніру Світоліна зіграє з 8-ю ракеткою Чехії Маркетою Вондроушовою (WTA, 42).

Варто зазначити, що Швьонтек може втратити статус першої ракетки світу, якщо Аріна Соболенко (WTA, 2) вийде у фінал – завтра білоруська тенісистка проведе свій чвертьфінальний поєдинок проти кривдниці Марти Костюк у нинішньому розіграші турніру, американки Медіссон Кіз.