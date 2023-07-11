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Світоліна вибила першу ракетку світу на шляху до півфіналу Вімблдону

Іга Швьонтек зачохлила ракетку на трав'яному мейджорі.

Світоліна вибила першу ракетку світу на шляху до півфіналу Вімблдону
Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG

У чвертьфіналі жіночого одиночного разряду Вімблдону зустрілися перша ракетка світу Іга Швьонтек та експерша ракетка України Еліна Світоліна (WTA, 76).

У напруженому трисетовому поєдинку перемогу здобула українка - 7:5, 6:7 (5-7), 6:2.

Це була друга очна зустріч тенісисток – рахунок зрівнявся.

За вихід у фінал турніру Світоліна зіграє з 8-ю ракеткою Чехії Маркетою Вондроушовою (WTA, 42).

Варто зазначити, що Швьонтек може втратити статус першої ракетки світу, якщо Аріна Соболенко (WTA, 2) вийде у фінал – завтра білоруська тенісистка проведе свій чвертьфінальний поєдинок проти кривдниці Марти Костюк у нинішньому розіграші турніру, американки Медіссон Кіз.

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