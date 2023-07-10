Людмила Кіченок вийшла до чвертьфіналу змішаного розряду Вімблдону

Українка добре співпрацює з хорватом Павічем.

У другому колі змішаного парного розряду Вімблдону українська тенісистка Людмила Кіченок та Мате Павіч із Хорватії обіграли хорвата Ніколу Мектича та американку Бернарду Перу.

Доля всіх трьох сетів визначилася на тай-брейках – 6:7 (5-7), 7:6 (7-4), 7:6 (11-9).

За право вийти у півфінал Людмила та Мате, які здобули сьомий номер посіву, зіграють проти переможців матчу Ніколя Маю/Анна Даниліна – Андреа Вавасорі/Людмила Самсонова.

Додамо, що до 1/8 фіналу міксту вийшла Марта Костюк. Українка грає у парі із сальвадорцем Марсело Аревало. Сьогодні вони зіграють проти американо-британського тандему Тейлор Таунсенд/Джеймі Маррей.